Diagne'nin ilacı Mariano!

Galatasaray'da beklenen performansı şu sıralar gösteremeyen Diagne'yi, sarı kırmızılılarda 6 golü hazırlayan Mariano besleyecek.

16 Şubat 2019, Cumartesi 09:12
- A +
Diagne'nin ilacı Mariano!

Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro bonservis ödenerek transfer edilen Galatasaray'ın yeni golcüsü Mbaye Diagne, Benfica maçındaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan Senegalli yıldız için, "Eren Derdiyok'tan farkı yoktu!" yorumları yapıldı.

Teknik heyet, sakatlığı geçen Mariano'nun dönüşüyle Diagne'nin performansını artırmayı planlıyor. Ceza sahası içinde istediği topları alamayan Diagne'yi bu sezon ortalarıyla 6 golü hazırlayan Mariano besleyecek.

Kaynak: Sabah

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.