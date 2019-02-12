Diagne’de saç şüphesi!

Senegalli futbolcunun takıma katılmasıyla beraber takım arkadaşlarının önünü açtığı ve daha çok pozisyona girildiği yorumları yapılırken, dikkatsizliği ise eleştirildi.

Diagne’nin kafa vuruşlarının etkisizliği dikkat çekiciydi. Bununla ilgili olarak ise Senegalli futbolcunun saç stilinin ve kafasındaki boncukların olumsuz etki yapabileceği bildirildi. Kulüp profesyonelleri bu konuyu yeni oyuncusuna anlatacak.

Özellikle ilk yarı sonunda Rodallega’ya yaptığı faul sonrası kırmızı kart riski ile karşı karşıya kalan Diagne’yi uyaran kulüp yetkilileri, bundan sonra daha dikkatli olmasını söyledi.

(Milliyet)