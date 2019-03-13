Diagne kafasını kullanıyor!

Kasımpaşa’dan Cim-Bom’a gelen ve Antalyaspor karşısında attığı son dakika golüyle krallıktaki gol sayısını 22’ye çıkaran Diagne, bu sezon Süper Lig’de en fazla kafa golü atan oyuncu oldu.

Bu sezonun ilk yarısında, lacivert-beyazlı formayla 4. haftada Ankaragücü’nü kafayla avlayan Senegalli futbolcu, 15. haftada Fenerbahçe’yi iki golle yıkmış, bir hafta sonra da Konyaspor’a bir kafa golü atmıştı.

G.Saray’da penaltı dışındaki ilk golünü Antalya’ya kafayla atan Diagne böylece kafa golü sayısını 5’e taşımış oldu.

(Milliyet)