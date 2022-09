Diablo Immortal, ilk büyük güncellemesinin 28 Eylül'de geleceğini duyurdu. Gelecek olan bu büyük güncellemede Silent Monastery'yle yepyeni bir zindan ekleniyor ve hikâye görevi serisi devam ediyor. Bu zindanda mutlak bir gece hâkim. Oyuncuların, oranın kalbinden yayılan karanlıkla yüzleşebilmek için ışık kaynakları bularak zindanın koridorlarını aydınlatması ve oralarda gezen dehşet verici orduları zayıflatması gerekecek.

Kadim bir kale olan Castle Cyrangar, artık Warband'lerin yeni yuvası oluyor. Bu yeni özellik Warband Camp'lerinin yerine geçecek ve yeni oyun özellikleri sunacak. Purge the Depths'te üyeler kendi güçlerine güç katabilir ve Warband Room'lara yerleştirilerek öteki üyelere de güçlendirmeler sağlayan Remnant'ları ele geçirebilirler. Defense of Cyrangar etkinliğinde dalga dalga gelen iblisleri Warband'inle birlikte alt ederek fazladan ödüller kazanılabilecek. Ayrıca bu etkinliklere katılarak özelliklerinin bir kısmını Warband'indeki bütün üyelere kazandıracak Ancestral silahlar bulunabilecek.

Bunların yanında Diablo Immortal'a gelecek pek çok güncelleme daha var. 29 Eylül'de 5. Sezon Savaş Bileti: Scions of the Storm güncellenmiş mücadeleler, ödüller ve yeni bir kozmetik eşyayla geliyor. Beşinci Helliquary baskın boss'u olan vahşi savaşçı Izilech the Misshapen, yalnızca en güçlü maceracılarla yüzleşmek üzere 2 Ekim'den itibaren oyunun tutkunlarıyla olacak. Gloomguide's Prize adı altında yepyeni set eşyaları da geliyor. Bu set atılma yeteneklerine ve düşmanları korkutmaya odaklanıyor.