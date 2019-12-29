Akdeniz ekibinin genç oyuncularından Doğukan Sinik, “Çok yorumlayacak bir şey yok. Erken gol yedik. Takım olarak çok üzgünüz. Taraftarlarımız stadı her zaman dolduruyor. Onları mutlu edemediğimiz için çok üzülüyoruz. Bir şanssızlık var ve bunu bir türlü aşamadık. Devre arası çok önemli bizim için. İyi bir şekilde çalışarak ayağa kalkacağız” dedi.