Devlerin Sancho savaşı

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’un formasını giyen 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için ülkesi İngiltere’nin devleri sıraya girmiş durumda. Premier Lig’in köklü ekiplerinden Liverpool, Manchester United ve Chelsea genç futbolcu için şimdiden bir servet ödemeye hazır. İngiliz basınında yer alan haberlere göre bu 3 kulübün Sancho için 140 milyon Euro’yu (921 milyon TL) gözden çıkardığı bildirildi. Yıldız oyuncunun devre arasında İngiltere’ye gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.