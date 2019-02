Devil May Cry 5 sistem gereksinimleri belli oldu

Devil May Cry serisi, PlayStation 2 döneminde büyük ses getirdi ve o gün bugündür oyunun kendi kitlesi oluştu. Hack and Slash türündeki Devil May Cry serisi 3. oyun ile büyük sıçrama yaşamıştı. DMC 4 ve DMC ile duraklama dönemine giren seri, bu yıl Devil May Cry 5 ile eski günlerine geri dönmeyi planlıyor. Capcom'un beklenen oyunlarından Devil May Cry 5, mart ayında karşımıza olacak. Oyunun Steam sayfasına girdiğimizde ise oyunun sistem gereksinimlerinin belirtildiğini görüyoruz.

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: WINDOWS 7, 8.1, 10 (64-BIT)

İşlemci: Intel Core i5-4460, AMD FX-6300 veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260x 2GB VRAM veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: WINDOWS 7, 8.1, 10 (64-BIT)

İşlemci: Intel Core i7-3770, AMD FX-9590 veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB VRAM, AMD Radeon RX 480 8GB VRAM veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan