Dev kulüpler seyircisiz oynanan maçlardan büyük zarar ediyor!

Dünyanın en çok maç geliri elde eden 10 kulübünün, koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynayacağı maçlarda toplam 231 milyon euro gelir kaybı yaşayacağı ifade edildi. Barcelona, koronavirüs pandemisi nedeniyle 36.2 milyon euroyla en çok gelir kaybı yaşayan kulüp olarak dikkat çekiyor.

08 Temmuz 2020, Çarşamba 11:41 Son Güncelleme:
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Dev kulüpler seyircisiz oynanan maçlardan büyük zarar ediyor!

KPMG Football Benchmark ekibi, dünyanın en çok maç geliri elde eden 10 kulübün gelir kaybını inceledi. Dünyadaki tüm ligler yaklaşık üç ay ertelenirken, yeniden start alan lig maçları ise seyircisiz olarak oynanıyor. Yapılan araştırmaya göre; dünyanın en çok maç geliri elde eden 10 kulübü, koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynayacağı maçlarda toplam 231 milyon euro gelir kaybı yaşayacak.

BARCELONA'NIN KAYBI 36.2 MİLYON EURO

2018-2019 sezonunda 174.9 milyon euroluk maç günü geliriyle zirvede yer alan İspanyol devi Barcelona, koronavirüs pandemisi nedeniyle 36.2 milyon euroyla en çok gelir kaybı yaşayan kulüp olacak. Geçtiğimiz sezon 155 milyon euro maç günü geliri elde eden Real Madrid'in kaybı ise 34.4 milyon euro. Bu iki İspanyol ekibinin ardından en çok gelir kaybını ise 29 milyon euroyla Manchester United yaşayacak.

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünyadaki tüm futbol kulüpleri ekonomik olarak büyük bir sıkıntı içerisinde. Hatta birçok kulüp iflas etmenin eşiğine geldi. Maçların seyircisiz oynanması nedeniyle kulüpler maç günü hasılatlarından da bu zor dönemde mahrum kalıyor. Bu da futbol ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor. Maçların seyircisiz oynamasının devam etmesi durumunda ilerleyen günlerde birçok kulübü çok zor günlerin beklediğini söyleyebiliriz'' dedi.

Araştırmaya göre maç günü geliri en çok olan 10 kulübün kaybı şöyle;

Kulüp  18-19 Maç Günü Geliri  Bir koltuktan kazancı  Toplam gelir kaybı

Barcelona  174.9 milyon euro  60.7 bin euro  36.2 milyon euro

R.Madrid  155 milyon euro  70.8 bin euro  34.4 milyon euro

M.United  125.7 milyon euro  64.5 bin euro  29 milyon euro

Juventus  71.5 milyon euro  72.7 bin euro  26.8 milyon euro

B.Münich  92.4 milyon euro  56 bin euro  25.2 milyon euro

PSG  103.7 milyon euro  80.1 bin euro  23 milyon euro

Tottenham  92.6 milyon euro  39.6 bin euro  17.8 milyon euro

Arsenal  109.2 milyon euro  60.8 bin euro  14.6 milyon euro

Liverpool  95.5 milyon euro  68.8 bin euro  14.7 milyon euro

Chelsea  75.6 milyon euro  57.8 bin euro  9.4 milyon euro

İSTANBUL / DHA

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