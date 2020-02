Dev açılışta Milli Birlik

Yıllarca spora hizmet verdikten sonra 2013 yılında yenilenme için yıkılan Burhan Felek Spor Kompleksi dün yeniden açıldı. Burhan Felek Atletizm Stadı ve Pisti’nin açılış kurdelesini, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kesti. Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım gibi siyasiler, spor camiasının yöneticileri, federasyon başkanları, teknik adamlar ve Ay-Yıldızlı formayla ülkemize birçok başarı sağlamış, farklı branşlardaki milli sporcular katıldı.

‘Tesisler 7/24 hizmet verecek’

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşma şunları söyledi:, “Buradan tüm gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi de vermek istiyorum, Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü ve günün 24 saati hizmet verecektir. Gençler günün her saatinde burada spor yapabilecek, kitap okuyabilecek, zamanını geçirebilecektir. Bu uygulamayı ülkemizdeki diğer spor tesislerimizde de başlatıyoruz. Böylece gündüz çalışan vatandaşlarımız ve okula giden öğrencilerimiz uygun oldukları saatlerde buradaki spor salonlarını, yüzme havuzlarını ve diğer imkanları kullanabileceklerdir. Her alanda olduğu gibi sporda da hamdolsun son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik. Ülkemizin istinasız her şehrini stadyumlarla, yüzme havuzlarıyla, spor salonlarıyla, kortlarla, kayak merkezleriyle, mahalle tipi spor alanlarıyla donattık. Bugüne kadar spor tesislerimiz için yaptığımız toplam yatırım rakamı 9,5 katrilyon liradır eski rakamla”.

Larkin'in ilk Ay-Yıldızlı forması Cumhurbaşkanı'ndan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Milli takımda görmek isterim’ diyerek kendisinin gündeme getirdiği ve cuma günü Türk vatandaşlığı onaylanan Anadolu Efes’in süperyıldızı Shane Larkin konusuna da değindi. Erdoğan şunları söyledi: “Üst üste 4 kez EuroLeague’in en değerli oyuncusu seçilen, basketbol sporunun önemli isimlerinden Shane Larkin, artık Ay-Yıldızlı formayla mücadele edecek. Böylece milli takımımızdaki bu tür güçlenme, meydana gelen sinerji inanıyorum ki kendi bünyemizde de çok daha farklı bir adımın atılmasına vesile olacaktır” diyen Erdoğan konuşmasının ardından Shane Larkin’e ‘0’ numaralı ve ‘Larkin’ yazılı ilk milli formasını hediye etti.