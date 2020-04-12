Desiree Cordero futbolculardan vazgeçmiyor!

Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo'yla 2016 yılında birkaç birlikte olarak gündeme gelen Cordero, Real Betis'te oynayan Enzo Renella ve Real Madrid efsanesi Fernando Hierro'nun oğlu Alvaro Ruiz ile de birliktelik yaşamıştı.

24 yaşındaki model şimdilerde ise Lazio forması giyen Arjantinli futbolcu Joaquin Correa ile aşk yaşıyor.

2018 yılının Mart ayından bu yana birlikte olan ikili, aşklarını dolu dizgin sürdürmeye devam ediyor.

İspanya'da Miss Universe seçildikten sonra aynı yıl dünya çapında düzenlenen Miss Universe yarışmasında ilk 10'a girme başarısı gösteren Cordero, birçok marka için de kamera karşısına geçerek modellik kariyerine devam ediyor.



