Derbide biletler bitmek üzere

Beşiktaş mücadelesinin biletleri çarşamba günü Yüksek Divan, kongre ve temsilci üyeler için, perşembe günü ise Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için satışa çıkmıştı.

Genel satış ise dün başladı. Fiyatı 65 TL (Öğrenci tribünü) ile 750 TL arasında değişen biletlere ilk günden yoğun ilgi gösterildi. Gün içerisinde derbi için ayrılan tüm biletlerin satılması bekleniyor. Kombine sahipleri de stattaki yerini alırsa, Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş’ın karşısına 50 bin taraftarıyla birlikte çıkacak.