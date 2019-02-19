Derbi samurayı Kagawa

Spor Toto Süper Lig’de 22. hafta mücadelesinde Siyah-Beyazlılar’ın Yeni Malatya’yı 2-1’lik skorla devirdiği mücadeleye, takımın Sırp yıldızı Adem Ljajic damgasını vurmuştu. Tecrübeli futbolcu, takımının ikinci golünü atmasının ardından sevincini, korner direğini kırarak yaşamış ve bu durumdan dolayı hakem Cüneyt Çakır’dan sarı kart görüp Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düşmüştü. Deneyimli ismin, pazartesi günü oynanacak karşılaşmada görev alamayacak olması sebebiyle yıldız futbolcunun yerine, ara transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’dan takıma kazandırılan Japon yıldız Shinji Kagawa forma giyecek.

74 dakikada...

Beşiktaş formasıyla ilk maçına Antalyaspor’la oynanan karşılaşmada çıkan Kagawa, 80. dakikada oyuna girdiği mücadelede 4 dakika içerisinde 2 gol atmıştı. Başarılı oyuncu, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında da sonradan oyuna girmiş ancak bu kez skor üretmeyi başaramamıştı. Kara Kartal’da ilk kez 11’de mücadelesine Fenerbahçe karşısında çıkacak olan Kagawa, transfer olduğu Borussia Dortmund’taki ilk derbisinde de şov yapmıştı. 19 Eylül 2010’da Ruhr Derbisi’nde Borussia Dortmund formasıyla Schalke 04 karşısına çıkan Kagawa, takımının sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldığı mücadelede 74 dakika sahada kalıp 2 gol atmıştı.

Bayern'e golü var

Borussia Dortmund formasıyla 2010-12 ve 2014-19 sezonları arasında toplamda 10 kez Schalke 04’e karşı forma giyen Kagawa, rakip fileleri 4 kez sarsmıştı. Almanya Ligi’nin en önemli kulübü Bayern Münih’e de 8 maçta rakip olan tecrübeli oyuncu, 1 gollük performans ortaya koydu. 2012-15 sezonları arasında Manchester United formasıyla ise 3 kez Manchester City karşısında mücadelede eden Japon orta saha oyuncusu, gol atamamıştı.



