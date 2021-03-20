Derbi Özel, Pazar 20.15’te D-Smart'ta
Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin analizi, kritik pozisyonların yorumu, önemli futbol adamlarının görüşleri Derbi Özel programıyla 20.15’ten itibaren D-Smart 82. Kanal Spor Smart 2’de olacak.
Aykut Aydın’ın sunacağı, yıllarca Süper Lig ’de derbi coşkusunu bizlere yaşatan iki ünlü spiker Melih Şendil ve Melih Gümüşbıçak’ın yorumlarıyla renk katacağı Derbi Özel programına önemli isimler bağlanarak görüşlerini D-Smart izleyicileriyle paylaşacak. Pozisyonların analizi, usta işi yorumlar, hakem kararları, maç sonu açıklamalarla derbinin nabzı D-Smart Dünyasında tutulacak.