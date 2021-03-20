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Derbi Özel, Pazar 20.15’te D-Smart'ta

Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin analizi, kritik pozisyonların yorumu, önemli futbol adamlarının görüşleri Derbi Özel programıyla 20.15’ten itibaren D-Smart 82. Kanal Spor Smart 2’de olacak.

20 Mart 2021, Cumartesi 13:53 Son Güncelleme:
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Derbi Özel, Pazar 20.15’te D-Smart'ta

Aykut Aydın’ın sunacağı, yıllarca Süper Lig ’de derbi coşkusunu bizlere yaşatan iki ünlü spiker Melih Şendil ve Melih Gümüşbıçak’ın yorumlarıyla renk katacağı Derbi Özel programına önemli isimler bağlanarak görüşlerini D-Smart izleyicileriyle paylaşacak. Pozisyonların analizi, usta işi yorumlar, hakem kararları, maç sonu açıklamalarla derbinin nabzı D-Smart Dünyasında tutulacak.

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