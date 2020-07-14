Derbi öncesi tek fire

Siyah-Beyazlılar'da, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi 5 futbolcu kart sınırında yer alıyordu. Bu isimler, Jeremain Lens, Mohamed Elneny, Caner Erkin, Domagoj Vida ve Kevin N'Koudou'ydu. Teknik heyetin gelecek hafta Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisini düşünerek mücadele öncesi gereksiz yere kart görmemeleri konusunda uyardığı bu isimlerden Kara Kartal, tek fire verdi. Karşılaşmanın ikinci yarısının 80.dakikasında rakibine faul yapan N'Koudou, hakem tarafından sarı kartla cezalandırdı. Sınırdaki yıldız futbolcu, bu sebepten dolayı Sarı-Lacivertliler'le oynanacak dev derbide takımını yalnız bırakacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, Fransız oyuncunun yerine 84'te ise Kartal Yılmaz'ı sahaya sürdü. Bu arada Beşiktaş'ta derbi öncesi Burak Yılmaz, bir aksilik olmaması durumunda sahada olacak. Dorukhan'ın da kadroya girme ihtimali bulunuyor.