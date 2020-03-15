Depremzede Ayaz stada geldi

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremden kurtulan ve Akpınar Mahallesi’nde bulunan çadırlarda yaşayan depremzede minik Ayaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın daveti üzerine Konya’ya geldi. Stadyumu gezen minik Ayaz’a Konya Store’dan da çeşitli hediyeler verildi. Minik Ayaz, corona virüs önlemleri çerçevesinde maçlar seyircisiz oynandığı için Konyaspor-Fenerbahçe maçını tribünden izleyemedi.