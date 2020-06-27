Deportivo La Coruna'ya galibiyeti Emre Çolak getirdi!

Deportivo La Coruna'nın Ponferradina'yı 2-1 yendiği maçta Emre Çolak 90+5'te La Coruna'yı galibiyete taşıyan golü kaydetti.

27 Haziran 2020, Cumartesi 22:25 Son Güncelleme:
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Deportivo La Coruna'ya galibiyeti Emre Çolak getirdi!

İspanya 2. Ligi’nin 36’ncı haftasında Emre Çolak’ın formasını giydiği Deportivo La Coruna, sahasında Ponferradina’yı konuk etti. Riazaro Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, 59’uncu dakikada Aizbitarte’nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 90+2’nci dakikada Estrada’nın kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı.

Karşılaşmada son sözü Türk futbolcu Emre Çolak söyledi. 61’inci dakikada Luis Ruiz’in yerine oyuna dahil olan Emre, 90+5’inci dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Emre Çolak, attığı golün ardından yaptığı gol sevinciyle sarı kart gördü.

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