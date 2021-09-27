Deplasman kralı Fenerbahçe

Vitor Pereira ve öğrencileri, Adana Demirspor ve Altay’ın ardından Hatay’dan da galibiyetle ayrıldı. Bu sezon dış sahada tek yenilgisini Başakşehir önünde alan Fenerbahçe , geçen sezondan bu yana deplasmanda en başarılı takım konumunda. Erol Bulut ve Emre Belözoğlu’nun teknik adamlık yaptığı geçen yıl 20 deplasman mücadelesinde tek yenilgisi olan Kanarya, 14 galibiyet ile 5 beraberlik elde etmişti. Geçen sezondan bu yana evinden uzakta toplam 24 maç oynayan Fenerbahçe, 56 puanı hanesine yazdırdı.

Açık ara lider

Söz konusu periyotta açık ara zirvede yer alan Fenerbahçe’yi, 47 puan ile Galatasaray takip ediyor. Trabzonspor’un 45, Beşiktaş ’ın ise 43 puanı bulunuyor. Sarı-Lavivertliler, Pereira yönetiminde iç sahadaki tabloyu da tersine çevirdi. Kadıköy’deki 3 lig maçında 7 puan aldı.

Aslıhan Çil