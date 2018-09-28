Denizlispor’da Üstek yeniden başkan seçildi

Seçimde eski asbaşkanlardan Melih Yanık ve olağanüstü kongre kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıklayıp son güne kadar kararını değiştirmeyen başkan Mustafa Üstek’in listeleri yarıştı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek, “Lüzum üzerine kongre kararı aldık. Maddi anlamda tıkanmıştık bir de sağlık sorunlarım vardı. Geldiğimiz noktada bunların aşılamayacak şeyler olmadığını gördük. Önümüzdeki 3-4 ay içinde sağlığımla ilgili bir tedavi sürecim var. Yöneticiler bana yola devam etmem gerektiğini belirttiler ve göreve devam kararı aldık” dedi.

Gündemdeki maddelerin görüşülüp oylanmasının ardından, Mustafa Üstek ve Melih Yanık başkanlık için listelerini divana verdiler. Adaylardan Melih Yanık, “Tüm camianın tek yürek olarak takımı desteklemelerini istiyoruz. Ya tüm gücümüzle üst lig için oynayacak ya da biraz daha borçlanarak yerimizde sayacağız. Seçilsek de seçilmesek de her zaman Denizlisporluyuz ve desteğimizi hep sürdüreceğiz. Biz Denizlispor’u sahipsiz bırakmamak için aday olduk” şeklinde konuştu.

Yönetim kurulunun bir başkan ve 23 asil üye olmak üzere değiştirilmesi ile ilgili verilen önerge de kabul edildi. Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi. 49 delegenin oy kullandığı kongrede Üstek’e 43 oy, Yanık’a ise 6 oy çıktı.

Denizlispor’da Üstek’in yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Taner Atilla, Necip İrdem, Nihat Hünkar, Mahmut Akarsu, F. Fikri Akyol, Recep Dayı, Uğur Coşkun, Ali Yörümez, Hasan Önder, Ferhat Yıldırım, Mehmet Uz, Nevzat Yakı, Yüksel Turan, Yasin Özpek, Ali Çetin, Ahmet Çakanel, Engin Şahin, Ali Fırat, İsmail Bay, Ahmet Çakanel, Mustafa Demirkollu, Muhammed Üstek, Uğur Özkul.