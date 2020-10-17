Ligde pazartesi günü Gençlerbirliği ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Denizlispor'da, hazırlıklar devam ediyor. Teknik direktör Robert Prosinecki, Konyaspor maçında yedek kalan Oğuz Yılmaz'ı yeniden 11'e almaya hazırlanıyor.

Transfer döneminde adı büyük takımlarla anılan ancak Denizlispor'da kalan başarılı savunmacının idmanlardaki performansından çok memnun olan Prosinecki, Subotic-Oğuz tandemini oluşturabilir.

4 haftada 2 puan toplayabilen Horozlar'ın tek golü var, o da stoper Oğuz'a ait. Ege ekibi, hücumda ciddi sıkıntı yaşıyor.