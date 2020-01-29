Denizlispor’da Göztepe maçının hazırlıkları başladı

Denizlispor, Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Denizli Atatürk Stadı'nda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, koşu çalışması ile sona erdi.

Denizlispor’un yeni transferi Syam Ben Youssef takımla birlikte ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Tedavisi devam eden Mustafa Yumlu takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı devam eden Tolgahan Acar ve Hadi Sacko çalışmalara katılmadı.

İHA