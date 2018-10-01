Denizlispor'da golcüler sonradan açıldı

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 3 galibiyetle Play-Off hattına yükselen Denizlispor'da hücum oyuncuları forma girdi.

01 Ekim 2018, Pazartesi 19:08
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Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 3 galibiyetle Play-Off hattına yükselen Denizlispor'da hücum oyuncuları forma girdi. Sezona tutuk başladıktan sonra açılan Denizlispor'da ilk 4 hafta suskun kalan Mehmet Akyüz, Ziya ve Recep Niyaz, son 3 maçta 2'şer golle galibiyetlerin mimarı oldu. 

Denizlispor'da Burak Çalık da ligde ikinci haftada oynanan Adana Demirspor ve Türkiye Kupası'ndaki Bozüyük Vitraspor maçlarında birer gol atarak takımına 3 puan ile turu getirdi. Son haftalarda takımın gösterdiği iyi performans ve olağanüstü kongrede Başkan Mustafa Üstek'in güven tazelemesiyle nefes alan Denizlispor'da Bozüyük maçında sakatlanan Tisdell, 1 ay yeşil sahalardan uzak kalacak.

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