Denizlispor’da 3 oyuncu kadro dışı

Yukatel Denizlispor’da alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuran Mehmet Akyüz, Oğuz Yılmaz ve Burak Çalık’ın süresiz kadro dışı bırakıldığı, oyunculardan kulüp bulmalarının istendiği bildirildi.

Yeşil-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Akyüz, Oğuz Yılmaz ve Burak Çalık’a sezon başından bu yana alacaklarının yüzde 60’ı kadar ödeme yapıldığı, kalan ödemeyle ilgili bir kısmı peşin, bir kısmı 2-3 ay içinde olmak üzere ödeme planı önerildiği ancak bunun kabul edilmediği ve alacakların tamamının istendiği ifade edildi. Bu alacaklar içinde yönetim kurulunun geçen sezon verdiği 300’er bin liralık ekstra şampiyonluk priminin büyük bir orana sahip olduğunun bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Yıllarca geçmişten gelen borçlar ve transfer yasakları ile boğuşan kulübümüz, mecburen ve istemeyerek katlandığı futbolcuya dayalı düzene artık bir son verme kararı almıştır.”

‘Emeklerini inkar edemeyiz’

“Bu oyuncularımızın 2018- 2019 sezonunda yaşanan şampiyonluktaki emeklerini inkar edemeyiz. Yönetim kurulumuzun aldığı kararla bu oyuncuların tüm alacaklarının ödenmesine ve kendilerinden Denizlispor Kulübü menfaatleri doğrultusunda kulüp bulmalarının istenmesine karar verilmiş ve süresiz kadro dışı bırakılmışlardır.”