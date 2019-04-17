Denizlispor puan farkını korumanın peşinde

Denizlispor takım kaptanı Mehmet Akyüz, ligin bitimine 5 hafta kala özelikle iç saha maçlarında yaşanan puan kayıplarına değinerek, kaybettikleri puanları dış saha maçlarında telafi etmek istediklerini söyledi. Akyüz, “5 puan gibi büyük bir avantajımız var. Bunu en iyi şekilde değerlendirip bir üst lige çıkmak istiyoruz” dedi.

Denizlispor, hafta sonu karşılaşacağı zorlu Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Yücel İldiz, öncülüğünde teknik ve kondisyon ağırlıklı yapılan antrenmanlarda yeşil siyahlı ekibin hayli hırslı olduğu gözlendi. Antrenmanlar öncesi lige ve Giresunspor maçına dair açıklamalarda bulunan Denizlispor’un başarılı forvetlerinde Burak Çalık, ligi şampiyon olarak bitirmek istediklerini söyledi. İç sahada kaybedilen puanların telafisinin geriye kalan 5 maçta yapmak için uğraşacaklarını vurgulayan Çalık, “İç saha maçlarında, son maçlarda biraz şanssızlık var üzerimizde. Bunun telafisini deplasmanda yapmamız gerekiyor. Çalışmalara başladık. Vaktimiz de çok yok. Artık ligin sonu geldiği için makas iyice daraldı. Yine başta söylediğim gibi içeride kazanamazsak dışarıda bunun telafisini yapmamız gerekiyor. İnşallah bunun telafisini yaparız. Artık iç saha dış saha diye de bir ayrım yapmanın anlamı yok sonuçta beş maç kaldı. Artık ligi tamamlıyoruz. Beş puan öndeyiz. Bu bizim için bir avantaj. Bu avantajı da kaybetmememiz lazım. Lig sonuna artık birkaç hafta kala şampiyonluğu artık garantilememiz lazım. Çünkü bunu hak ettik. Bir an önce de taçlandırmamız lazım” diye konuştu.

Akyüz: “Büyük bir avantajımız var”

Takım kaptanı Mehmet Akyüz ise Giresunspor’u yenip geriye kalan haftalarda daha çok rahatlamak istediklerini dile getirdi. Ellerindeki avantajı kullanmak istediklerini belirten Akyüz şunları söyledi:

“Yine zor bir maç bizi bekliyor. Sonuçta rakibimiz de düşmemeye oynuyor. Bizim amacımız üç puan alıp dönmek. Son 5 maç kaldı zaten. Giresun’u da yenip daha çok rahatlamak istiyoruz. Puan alalım da içeride veya dışarıda fark etmiyor. Ligin böyle olacağı belliydi. Sadece biz puan kaybetmiyoruz. Rakiplerimiz Osmanlı da yenildi. Hatayspor, Ümraniye’de berabere kaldı ve rakiplerimiz bu hafta zor yerlere deplasmana gidecekler. Lig zor bir lig, kimin ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Az kaldı, beş puan da farkımız var. Büyük bir avantajımız var. Bunu en iyi şekilde değerlendirip bir üst lige çıkmak istiyoruz.”

İHA