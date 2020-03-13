Denizlispor - Gençlerbirliği maç sonucu: 1-0

Süper Lig'in 26. haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşma corona virüse karşı alınan önlemler nedeniyle seyircisiz oynandı.

8. dakikada Estupinan pasını ceza sahası önündeki Recep Niyaz’a verdi. Recep'in sert şutunu kaleci Nordfeldt son anda uzanarak çıkardı.

12. dakikada Seuntjens'in kornerden yaptığı orta kaleye doğru giderken Denizlispor kalecisi Stachowiak son anda parmakların ucu ile dokunarak topun ağlara gitmesini engel oldu.

13. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Barrow'un havadan yaptığı ortayı kaleci Nordfeldt çeldi. Topu önünde bulan Rodallega’nın yerden doğrudan kaleye gönderdiği topu bu defa savunmadaki Halil İbrahim kornere yolladı.

35. dakikada ceza alanı girişinde topla buluşan Zeki Yavru'nun şutu az farkla kale direğinin üstünden auta gitti.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

50. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe atışında ceza sahasında iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.

54. dakikada Onazi'nin ortasında ceza sahası dışının sağ kanadından Rodallega'nın gelişine şık vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 1-0

64. dakikada Gençlerbirliği'nin kazandığı serbest atışta topun başına geçen Sio'nun vuruşu kalenin üzerinden auta gitti.

76. dakikada Aissati'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi.

86. dakikada Candeias'ın köşe atışında ceza sahası içinde Flavio'nun kafa vuruşunda kaleye giden topu kaleci Stachowiak son anda çeldi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Denizlispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Bu skorla birlikte Denizlispor puanını 31'e yükseltirken, Gençlerbirliği 28 puanda kaldı.