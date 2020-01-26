Denizlispor - Antalyaspor maç sonucu: 0 - 3

Süper Lig'de 19.haftasında Antalyaspor deplasmanda Yukatel Denizlispor'u farklı geçti. Akdeniz ekibi deplasmanda rakibini 3-0 yendi ve 11 maç aradan sonra ligde galip geldi. Konuk ekipte golleri yeni transfer Adis Jahovic ile birlikte Paul Mukairu ve Gustavo Blanco kaydetti.

Antalyaspor bu sonuçla puanını 17 yaparken Denizlispor 22 puanda kaldı. Antalyaspor Süper Lig'de en son 04.10.2019 tarihinde Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda 1-0'lık skorla almıştı.

Maçtan Dakikalar

6. dakikada orta sahadan gönderilen topla bulaşan Barrow şık çalımlarla ceza alanı içerisine kadar girdi. Barrow’un yerden kaleye gönderdiği top savunmasının müdahalesi ile kalecide kaldı.

16. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Adis Jahovic’in şutunda kaleci Stackhowak, başarılı müdahalesiyle mutlak golü önledi.

22. dakikada Rodallega’nın pasında ceza alanına hızlı giren Barrow’un çektiği sert şut üstten auta gitti.

27. dakikada orta sahada yaşanan karambolde topu önünde bulan Adis Jahovicd’in yerden doğrudan kaleye gönderdiği top kalecinin yanından ağlara gitti. 0-1

34. dakikada Murawski ofsayttan doğan çift vuruşu kalecisine geri pas atarak kullandı. Stackhowiak kendisine gönderilen topu eliyle durdurup oyunu yeniden başlattı. Ancak hakem Halil Umut Meler kural hatası yapıldığını söyleyip ceza sahası içerisinde Antalyaspor lehine çift vuruş kararı verdi. Ardından çift vuruşta Yekta Kurtuluş ve Sinan Gümüş topu dışarı bıraktı ve Denizlispor taraftarları bu hareketi ayakta alkışladı.

40. dakikada Fredy'nin pasında savunması arkasında topla buluşan Mukairu'nun ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

İlk yarı 2-0 Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi

48.dakikada Sedat sol taraftan Barrow'u gördü. Barrow'un kale sahasına ortasına Rodallega dokunamadı.

57. dakikada Yekta'nın pasında savunmadan seken topu önünde bulan Gustavo Blanco düzgün bir vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 0-3

70. dakikada Kudryashov'un ceza sahası dışından şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi

71. dakikada Sinan Gümüş ceza sahası dışından topun gelişine sert vurdu kaleci Stackhowiak son anda topu çeldi

90+2. dakikada sağ kanattan gelen ortaya uygun durumda Oğuz kafayı vurdu top üstten auta gitti

Antalyaspor deplasmanda maçı 3-0 kazanmayı başardı.









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