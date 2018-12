Denizli Basket yenilmezlik serisini sürdürdü

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, kendi evinde ağırladığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’u 73-53’lük skorla geçti. Ligin zirvesinde yer alan Denizli Basket, kazandığı bu maçla yenilmezlik serisini sürdürdü.

Türkiye Basketbol 2.Ligi’nde Denizli’yi büyük bir başarıyla temsil eden ve henüz mağlubiyet ile tanışmayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. PAÜ Spor Yerleşkesi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’u ağırlayan Denizli Basket, maçı 20 sayı farkla 73-53 kazandı.

Karşılaşmanın ilk periyoduna Denizli Basket hızlı başladı. Daha ilk periyotta üstünlüğünü kabul ettiren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 10 dakikayı 23-18 üstünlük ile tamamladı.

İkinci periyotta da rakibine üstünlük sağlayan Denizli Basket, ilk yarıyı 41-27 önde kapattı.

Maçın üçüncü periyoduna skor avantajını koruyarak çıkan Denizli Basket, rakibinin potasına 16 sayı atarak skoru 57-39’a getirdi.

Son periyotta da rakibi karşısında bulduğu fırsatları iyi değerlendiren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, maçın skorunu 73-53 ilan etti. Alınan bu skorla Denizli Basket, 6. maçını da kazanarak zirvedeki yerini sağlama aldı.

Çevik 17 sayı ile yıldızlaştı

Takımın 9 numaralı formasını giyen Deniz Can Çevik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un potasına 17 sayı atarak maça damgasını vurdu. Takımın bir diğer tecrübeli ismi Gökhan Yazıcıoğlu ise 11 sayı 12 ribaund ile oynadı. Oyun kurucu pozisyonundaki Barış Çağan Özkan, 12 sayı 3 asistle mücadele etti. Denizli Basket’in genç isimlerinden Kerem Barım ise aldığı süreyi iyi değerlendirerek savunmadaki enerjisi ve attığı 4 sayıyla göz doldurdu. Kemal Can Aktuna ve Cengiz Aydın Ergen 9’ar sayıyla oynadı. Aziz Can Özdemir 5, Suat Cem Usal 4, Orkun Kemal Ertaş 2 sayıyla maça katkı yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Kaptan Can Uzun bu maçta süre almadı.

“Daha da iyi olacağız”

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, maçı değerlendirdi. Her geçen gün daha iyi bir takım olacaklarına işaret eden Ateşdağlı, “Kendi evimizde oynadığımız 3. maçımızı da kazanarak, toplam 6 maçta 12 puan topladık. Öncelikle 6’da 6 yapan takımımızı kutluyorum. İyi başladığımız ligde namağlup olarak yolumuza devam ediyoruz. Aldığımız galibiyetle zirvedeki yerimizi sağlamlaştırdık. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor maçına da iyi hazırlanmıştık. Oynadığımız her maça iyi konsantre oluyoruz. Bu maçta da sahaya basketbol adına doğruları yansıttık ve galibiyet aldık. İlk periyottan itibaren sağladığımız üstünlüğümüzü maç boyunca sürdürdük. Bu hafta ise maç oynamayacağız. 15 Aralık tarihinde Bornova Bossan maçının hazırlıklarını hafta içinde sürdüreceğiz. Deplasmanda oynayacağımız maçımızı da kazanarak galibiyet serimizi devam ettireceğiz” dedi.

