Türkiye'de örnek sahalar arasında gösterilen Denizli Atatürk Stadı'nda 22 Ağustos'ta düzenlenen yağlı güreşler, stat zeminini olumsuz etkiledi. Sahaya yerleştiriler portatif tribün nedeniyle saha zeminin birçok bölgesinde çimler kurudu. Zeminde meydana gelen bozulma yüzünden saha bakıma girdi. Ligin 3'üncü haftasında Denizlispor 'un Ankaragücü'yle yapacağı maç bu nedenle Antalya'ya alındı.

Yeşil-siyahlı ekibin konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "29 Ağustos Pazar günü saat 21.45'de Ankaragücü ile karşılaşacağımız karşılaşma Denizli Atatürk Stadyumu'nun bakımda olması sebebiyle Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacaktır. Bilindiği üzere her sezon milli maç takvimine göre yenilenen zeminimiz, bu sezonda milli maç arasına denk gelecek şekilde yenilenmeye başlamıştır. Yenileme çalışmaları ile stadımızın diğer eksiklerinin giderilmesi sırasında oluşacak tüm masraflar ve ayrıca kulübümüzün Antalya'da oynayacağı Ankaragücü karşılaşmasının tüm giderleri Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki tarafından karşılanacaktır. Yapılacak olan tüm işlemler ile ilgili kulübümüz herhangi bedel ödemeyecektir" denildi.

TRANSFER SÜRECEK

Transfer yasağını aylar süren yönetim arayışının ardından göreve gelen yeni yönetimle geçen hafta kaldırdıktan sonra imzaları üst üste attıran Denizlispor'da takviyeler devam edecek. Yeşil-siyahlılar, bu hafta kadroya katılan yeni transferler Kayserispordan forvet Muğdat Çelik, BŞB Erzurumspor'dan Fransız defans oyuncusu Leo Schwechlen, Adana Demirspor'dan orta saha oyuncusu Bünyamin Balat ve Tarsus İdman Yurdu'ndan orta saha Asım Hamzaçebi'nin yanı sıra geçen hafta lisansı çıkmayan Ogenyi Onazi'nin lisanslarını da Ankaragücü maçına yetiştirecek.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)