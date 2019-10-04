DenizBank, Euroleague Basketball’un global sponsoru oldu

Türkiye’de spor kültürünün, farklı branşları kapsayacak şekilde geniş tabana yayılması ve Türk sporu ile sporcusunun geleceğine katkı sunulması yönünde önemli misyon üstlenen DenizBank, Avrupa basketbolunun en üst seviyesi olan Euroleague Basketball ile önemli bir işbirliğine imza attı.

Basketbolun geleceğine güçlü imza

Banka, toplamda 6 yıl sürecek anlaşma sonucunda Euroleague Basketball’un global sponsoru oldu. DenizBank böylece futbol başta olmak üzere sporun pek çok dalına aktif olarak verdiği desteğin boyutunu büyütürken, sponsorlukları arasına küresel düzeyde bir organizasyonu daha eklemiş oldu. Banka 2013 yılında da 3 sezon boyunca yine Avrupa’nın önemli organizasyonlarından CEV Voleybol Kadınlar ve Erkekler Şampiyonlar Ligi’ne ismini vermişti.

Yedi efsane basketbolcu DenizBank çalışanı oldu

İşbirliği çerçevesinde Euroleague’in efsane yedi oyuncusu ile bir reklam filmi de çekildi. Reklam filminde Anadolu Efes'ten Bryant Dunston ve Krunoslav Simon, Fenerbahçe BEKO'dan Jan Vesely ve Kostas Sloukas, AX Armani Exchange Milan'dan Sergio Rodriguez, Barcelona'dan Ante Tomic ile CSKA Moskova'dan Will Clyburn banka çalışanı rolünde yer aldı. Çekimler esnasında seti ziyaret eden DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ile basketbolcular arasında spor ve finans üzerine samimi bir sohbet gerçekleşti.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş son yıllarda yükselen ivmesiyle kitleleri sürükleyen basketbol arenasında sporseverler ile bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu; “Avrupa kıtasında oynanan en üst düzeydeki basketbol turnuvası EuroLeague, basketbolun referans noktası olarak kabul edilmesinin yanında, spor ruhunun ve bilincinin giderek artmasına çok önemli katkı veriyor. Türkiye’de son yıllarda Fenerbahçe ve Anadolu Efes’in Turkish Airlines EuroLeague’in dörtlü finallerinin vazgeçilmez ekipleri arasında yer alması hatta Fenerbahçe’nin şampiyonluğu kazanması yanı sıra Galatasaray ve Darüşşafaka’nın 7DAYS EuroCup’ta ulaştıkları şampiyonluklar bize gurur veriyordu. Bu başarılar elbette Türk gençliğinin basketbola olan ilgisinin katlanarak artmasına vesile oluyor. 80'li yıllarda TRT'de yayınlanan ve benim de o dönemde seslendirme yaptığım Beyaz Gölge dizisi ile başlayan basketbol ilgisinin Türk takımlarının başarıları ile artması mutluluk verici”.

Ateş sözlerine şöyle devam etti, “DenizBank olarak ülkemizin yarınları olarak gördüğümüz gençlerimizin kültürel ve sosyal gelişimine katkı sunmaya ilk günden beri tüm gücümüzle destek veriyoruz. Gençlerimiz nezdinde spor bilincini yaygınlaştırmak fikri elbette temel amacımız ancak özellikle futbol yatırımlarımız aracılığıyla olimpik spor branşlarına kaynak aktarılmasına aracı olmayı da çok önemsiyoruz. Çünkü spor sevgisinin toplumun geniş kesimleriyle buluşması ve geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine katkı sağlamak bir yerde faaliyet gösterdiğimiz topluma karşı ödevimiz. İş birliğimizin taraflara ve Türk sporuna hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

İş birliği kapsamında görüşlerini açıklayan Euroleague Basketball Başkanı ve Genel Müdürü Jordi Bertomeu ise şöyle konuştu, "Yeni global ortağımız DenizBank’a hoş geldin demekten memnuniyet duyuyoruz. DenizBank, Türkiye’deki ve diğer ülkeler ve bölgelerdeki en büyük bankalardan biri olarak müşterileri arasında büyük bir saygınlığa sahip. Bu yeni sponsorluk sözleşmesi ile birlikte, DenizBank’a geçen yıl sayısı 3,13 milyara ulaşan bir seyirci kitlesi ile üst seviyede bir tanıtım penceresi açıyor ve sporun gelişimi için sağladığı mevcut katkıları destekliyoruz."



