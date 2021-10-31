Fanatik Gazetesi yazarı ve eski hakem Deniz Çoban, Galatasaray -Gaziantep FK maçındaki tartışmalı pozisyonları Süper Lig 'in yayıncı kuruluşu beIN Sports ekranlarında değerlendirdi. 45+2. dakikada Galatasaray'ın Morutan ile bulduğu golde ofsayt olmadığını düşündüğünü vurgulayan hakem hocamız, Hatayspor- Beşiktaş maçındaki pozisyonla bu pozisyonun farklı olduğunu dile getirdi. Nelsson'un Gaziantep kalecisi Günay'ın görüş açışını etkilemediğine parantez açan Deniz Çoban, ''Galatasaraylı oyuncu, kaleciyle aynı hat üzerinde değil. Top, kaleciyi etkileyebilecek oyuncunun yanından geçmiyor. Olabildiğince uzağından ve farklı bir köşeye gidiyor. Yakın köşeye gitseydi farklı düşünecektik. Kaleciyle oyuncunun bulunduğu köşenin daha uzağındaki köşeye gidiyor.'' dedi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ









Deniz Çoban'ın Galatasaray-Gaziantep FK maçı değerlendirmesi şu şekilde:

'Net bir sarı kart'

''Yaşar Kemal Uğurlu yere, topa, ayaklara bakıyor. Açısını iyi ayarlayıp geride kalsa pozisyonu görebilirdi. Net bir sarı kart.''

Görüntü: beIN Sports

'Tamamen bir kaza'

''Gaziantep FKlı oyuncu için şanssız bir dakika. Oyuncu düşerken kazayla ayağı, oyuncuya zarar verecek şekilde, oyuncuyu belki de oyun dışı bırakacak şekilde, sağlığını tehlikeye sokacabilecek şekilde yüzüne geliyor ama Galatasaraylı oyuncunun ayağını sakınma şansı yok. Tamamen bir kaza. Geçmiş olsun dileyelim. Ben bu pozisyonun sadece bir kaza olduğunu düşünüyorum. Hakemin faul kararını eleştirebiliriz. Burada oyunu devam ettirecekti, sonradan fikrini değiştirdi. Bu ayak darbesine yapacak hiçbir şey yok.''

Görüntü: beIN Sports

'Penaltı olduğunu düşünmüyorum'

''Penaltı olduğunu düşünmüyorum. Beyazlı oyuncu çok erken davranıp araya girince bu kontak gerçekleşiyor. Topa ayağını sallamasın diye önüne koysaydı o zaman faulden söz edebilirdik.''

Görüntü: beIN Sports

'Pozisyonların ortak noktaları var'

''Bu pozisyon olduğu andan itibaren dünki Hatayspor-Beşiktaş maçındaki pozisyonu yan yana koyarak bir maçta gol iptal edildi, bir maçta gol verildi diye yorumlar var. Temel prensipte pozisyonların ortak noktaları var. Aynı kuralın içinde kaleciyi yani rakibi etkilemeyle ilgili bölüm...''

Görüntü: beIN Sports









'Galatasaray'ın golünde 1. maddeye bakıyoruz'

''Evet, o iki pozisyon aynı fakat orada 4 tane madde var. Pozisyon aynısının içine girmiyor. Bu pozisyon, rakibin görüş açısını açıkça kapatarak rakibinin oynamasını veya oynayabilmesini engellerse maddesine giriyor. Hatayspor-Beşiktaş maçındaki pozisyon, rakip oyuncunun topla oynama becerisini açıkça etkileyen bariz bir hareket yaparsa maddesiydi. Orada kaleye gitmekte olan topun önünde bulunan oyuncunun bir aksiyonu vardı. Bu aksiyonun kaleciyi etkileyip etkilemediğini konuşuyorduk. Galatasaray'ın golünde 1. maddeye bakıyoruz. Görüş açışını etkiliyor mu? Görüş açışında kullanılan kriterleden ilki top, etkileyecek oyuncu ve etkilenecek oyuncu aynı hat üzerinde mi?''

Görüntü: beIN Sports

'Top, kaleciyi etkileyebilecek oyuncunun yanından geçmiyor'

''Galatasaraylı oyuncu burada kaleciyle aynı hat üzerinde değil. Aynı hat üzerinde olsalardı 1. kriter yerine gelmiş olacaktı. Top, kaleciyi etkileyebilecek oyuncunun yanından geçmiyor. Olabildiğince uzağından ve farklı bir köşeye gidiyor. Yakın köşeye gitseydi farklı düşünecektik. Kaleciyle oyuncunun bulunduğu köşenin daha uzağındaki köşeye gidiyor.''

Görüntü: beIN Sports

'Benim görüşüm; bu pozisyonda bir ofsayt söz konusu değil'

''Aynı hizada olmaları, hareketli olması, topun gittiği yön ve oyuncunun kaleciyle olan mesafesi... 3 kriterde ofsayt olmaz, 1 kriterde olabilir. O yüzden aynı dünkü yorumumu burada da yapıyorum. Birisi çıkar ofsayt der, birisi çıkar kaleci etkilenmiş der... O, onun görüşüdür saygı duyarım. Benim görüşüm; bu pozisyonda bir ofsayt söz konusu değil. Kalecinin Galatasaraylı oyuncunun varlığından etkilenmesi bana göre altını çizerek söylüyorum söz konusu değil. Temiz bir gol. Dünkü pozisyona benzer ama farklı. Galatasaray'ın golü 1. maddeyi, Beşiktaş'ın golü 4. maddeyi ilgilendiriyor.''

Görüntü: beIN Sports

'Galatasaraylı oyuncu topa uzanıyor'

''Top ön tarafa doğru düşüyor, Galatasaraylı oyuncu topa uzanıyor. Benim görüşüm; topa uzanırken tamamen doğal aksiyon halinde. Orada bir kontak gerçekleşiyor. Hakemin de önü açık, görüyor. Hakemin devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum.''

Görüntü: beIN Sports

'Klasik bir sarı kart'

''Klasik bir sarı kart olduğunu düşünüyorum. Bir önceki pozisyonda Yaşar Kemal Uğurlu çok yakında. Burada da çok uzak olduğu için seçemedi.''

Görüntü: beIN Sports

'Yine sarı kartı değerlendiremedi'

''Yaşar Kemal Uğurlu, bir pozisyonda çok yakına girdi, göremedi. Birinde çok uzakta kaldı, göremedi. Birinde de ideal uzaklıkta, yine sarı kartı değerlendiremedi.''

Görüntü: beIN Sports

'Sarı kart doğru'

''Nelsson'a verilen sarı kart doğru karar.

Görüntü: beIN Sports