Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör Lig'in 7. haftasında oynanan önemli maçta Demre Belediyespor, Kumluca Belediyespor'u 1-0 yenerek üç puanı tek golle aldı.

Demre Stadı'nda oynanan maçı Özgür Kaya, Hüseyin Altınok, Ümit Ali Alaraş hakem üçlüsü yönetti. Maçı, Kaymakam Onur Şatıroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gümrükçü, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin, siyasi partilerin ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 750 kişi izledi.

Maç Demrespor'un vuruşuyla başladı. 2. dakikadaki Kumlucaspor atağında Hüseyin'in sert şutunu kaleci Mustafa kurtardı. Maçın 12. dakikasında Demrespor'dan Furkan kornerden gelen topa kafayı vurdu. Ağlarla buluşan topla Demrespor maçta 1-0 öne geçti. 16. dakikada Demrespor'dan Ahmet'in attığı sert şut üsten auta gitti. 27. dakikadaki Kumlucaspor atağında İskender'in sert şutunu kaleci Mustafa kornere attı. 40. dakikada Kumlucaspor'dan Fırat net golü kaçırdı. 45. dakikada bu kez Kumlucaspor'dan İskender kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı attı. İlk yarı 1-0 Demrespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya Kumlucaspor atak başladı. 52. dakikadaki Kumlucaspor atağında kaleci Mustafa ile karşı karşıya kalan İskender'in şutunu kaleci çıkardı. 60. dakikada Kumlucaspor'dan Muhammet ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 71. dakikadaki Demrespor atağında Sergen'in şutunu kaleci Bekir son anda ayaklarıyla çıkardı. 90. dakikadaki Demrespor atağında Yahya'nın sert şutunu kaleci Bekir iki hamlede çıkardı. Demrespor aldığı bu galibiyetle puanını 16'ya çıkararak ligde ikinci sıraya yükseldi. Kumluca Belediyespor ise 8 puanda kaldı ve ligde 7. sırada yer aldı.

Maçta Demrespor'dan Feyyaz, Yahya ve Mustafa Sevindik, Kumlucaspor'dan Metin ve Engin sarı kart gören futbolcular oldu.

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