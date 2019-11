İnsan vücudu aslına bakılırsa pek çok farklı mineral yapıyı bünyesinde barındırır. Bu yapılar ise genel anlamda bütün farklı yiyeceklerden eşit oranda ve ortak şekilde elde edilir. Bunlar içerisinde demir içeren besinler de bulunuyor. Özellikle gün içerisinde kişinin kendisini yorgun ve halsiz hissetmesi, demir eksikliğinden kaynaklı olabilir.

Bitkin düşmenin belirtilerinden biri olarak öne çıkan demir eksikliği söz konusu olduğunda, test yapılması büyük öneme sahiptir. Her ne kadar böylesi ciddi durumlarda mutlaka doktora görünmek önemli olsa dahi; bu belirtileri yaşamamak için demir ihtiva eden besin kaynakları tüketmek en önemli unsurdur.

Kırmızı Et

Demir açısından en önemli besin kaynakları arasında kırmızı et gelmektedir. Bunun içerisinde aynı zamanda karaciğer de yer alır. Kırmızı et 50 gram içerisinde yaklaşık olarak 5 mg kadar demir içermektedir. 100 gram kadar ızgara bonfile içerisinde ise 2,5 mg kadar hayvansal kaynaklı demir yer aldığını söylemek mümkün. Ancak kırmızı et yağlı bir besin kaynağı olduğundan dolayı, mutlaka dengeli şekilde tüketilmelidir.

Yumurta

Vücut için pek çok önemli mineral taşıyan yumurta, en önemli demir içeren gıdalar arasında yer almaktadır. Bir yumurta içerisinde yaklaşık olarak 1,5 mg demir bulunmaktadır. Özellikle yumurta içerisinde bulunan demirin emilimini artırmak için yanında farklı yiyeceklerin tüketimi de önemlidir. C vitamini yiyecekleri, buğday ekmeği, maydanoz, portakal suyu ve biber gibi kaynaklar bunlar arasında yer almaktadır.

Pekmez

2 yemek kaşığı pekmez içerisinde yaklaşık olarak 2 ya da 2,5 mg kadar demir bulunmaktadır. Düzenli olarak pekmez tüketimi gerekli olan demir kaynağını alma şansını sağlar. Eğer tek başına tüketim konusunda sorun yaşıyorsanız, çilek ve kivi gibi pek çok meyve ile ara öğünde hazırladığınız karışımlar içerisine ekleyebilirsiniz.

Kuru Baklagiller

Demir sadece et tüketimi ile alınmaz. Aynı zamanda kuru fasulye ve nohut gibi baklagiller ile beraber, meksika fasulyesi ve tofu peyniri gibi besin kaynakları önemli demir ihtivası gerçekleştirmektedir. Kuru baklagillerin dengeli şekilde tüketimi vücut için gerekli olan demir eksikliğini giderme konusunda önemli bir kaynak haline gelebilir.

Koyu Yeşil Yaprağa Sahip Bitkiler

Lahana ile ıspanak gibi birtakım sebzeler demir bulunan yiyecekler arasında önemli bir yere sahiptir. Bitkisel kaynaklı olarak koyu yeşil yapraklı bu yiyeceklerin 100 gramında yaklaşık olarak 2,7 mg kadar demir bulunmaktadır. Özellikle bu bitkiler ile beraber demir emilimini yükseltebilmek için, C vitamini ürünlerini kullanmak mümkün. Ekleme olarak kırmızı biber ve limon gibi önemli besin kaynaklarını da beraber tüketebilirsiniz.

Demir Yönünden Zengin Meyveler

Hayvansal ve bitkisel olarak belli başlı bazı besin kaynaklarının yanı sıra, aynı zamanda demir yönünden zengin meyveler de bulunmaktadır. Nitekim pek çok farklı mineral açısından önemli olan meyveler, demir eksikliğini giderme konusunda etkin bir çözüm yöntemi sağlamaktadır. Özellikle kurutulmuş meyveler bu konuda bir adım öne çıkmakta.

- Üzüm,

- Erik,

- Şeftali,

Bu gibi önemli meyveler demir eksikliğini giderme konusunda önemli bir besin kaynağı haline gelmiş durumda.

Demir Eksikliğini Gidermek İçin Besin Kaynakları

Gün içerisinde daha zinde bir yaşam sürdürebilmek için mutlaka vücudun yeterli derecede demir emilimi sağlaması gerekir. Zira demir eksikliği yorgunluk ve bitkinlik ile beraber yoğun halsizlik sorunu yaşatır. Bu sorunlar odaklanmanıza engel olur ve ayrıca zaman içerisinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak istenmeyen çöküntüler yaşatabilir. Bunun önüne geçebilmek için ise düzenli olarak dengeli şekilde, demir yönünden en zengin besin kaynaklarının tüketimi gerçekleştirilmelidir.