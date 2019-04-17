Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 29'uncu hafta maçında 22 Nisan Pazartesi günü kendi evinde Beşiktaş'ı konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Düz koşu ile başlayan antrenman ısınma hareketleriyle devam etti. Koordinasyon hareketlerinin ardından minyatür kalede maç ile devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Antrenmanda kırmızı beyazlı futbolcular tam kadro olarak yer aldı.

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS (DHA)