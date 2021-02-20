Sezon başında Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gibi önemli oyuncularını kaybeden Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi maçları, koronavirüs vakaları ve sakatlıklar nedeniyle istediği sonuçları elde edemedi. Son olarak ligin 24'üncü haftasında deplasmanda 4-2 kazandığı Ankaragücü maçı ile moral bulan Demir Grup Sivasspor, BAY geçtiği 25'inci haftanın ardından yarın evinde 'Anadolu derbisi' olarak nitelendirilen maçta Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak. Topladığı 28 puan ile haftaya ligin 14'üncü sırasında giren Demir Grup Sivasspor, Kayseri maçını ikinci devre için önemli bir başlangıç olarak görüyor. Geride kalan 25 haftada kendi sahasında oynadığı karşılaşmalarda 4 mağlubiyet ve 5 beraberlik alan kırmızı-beyazlılar sadece 2 kez kazanabildi. Demir Grup Sivasspor, deplasmanda ise 4 galibiyet ve 5 beraberlik elde ederek daha iyi bir görüntü çizdi. Kırmızı-beyazlılar iç sahadaki kötü sonuçları Kayserispor maçı ile geride bırakmaya hazırlanıyor.

Sivasspor'da sakatlıkları nedeni ile Appindangoye, Caner ve Claudemir forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlıların yarın 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak Kayserispor maçına Muammer Zülfikar, Ahmet, Robin, Camara, Uğur, Erdoğan, Hakan, Cofie, Gradel, Fayçal ve Yatabare 11'i ile başlaması bekleniyor.

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)