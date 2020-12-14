Demba Ba ve Rumen hakem Coltescu telefonda konuştular!

PSG-Başakşehir maçında Pierre Webo'nun tepki gösterip soyunma odasına gitmesinin ardından 4. hakem Coltescu'ya "Neden siyah diyorsun. Neden 'Şu adam' demiyorsun da 'Siyah olan...' diyorsun" diye tepki gösteren Demba Ba, vatandaşı Ousmane N'Doye sayesinde Rumen hakemle bu kez telefonda görüştü.

Romanya basınından Sport.ro ve PRO TV'ye konuşan Ousmane N'Doye, ikiliyi telefonda görüştürdüğünü söyledi ve "Demba Ba, Coltescu'yu ırkçılıkla suçlamadı ama 'Siyah' demesinin de doğru olmadığını belirtti." Bu kelimenin bir statta kullanılmasının doğru olmadığını ona söyledi. İkisi konuştuktan sonra beni de aradılar ve bana teşekkür ettiler. Birbirlerinin iyi insanlar olduklarını belirttiler. Ben Romanya'da zaten ırkçılık görmedim" şeklinde konuştu.

UEFA konuyla ilgili olarak Coltescu olayını araştırması için bir müfettiş görevlendirmişti. Rumen hakeme bir daha maç verilmemesi bekleniyor.





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