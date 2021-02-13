Demba Ba, ülkemizde en çok sevilen ve beğenilen başarılı ve yetenekli futbolcuların başında geliyor. Özellikle Beşiktaş'taki muhteşem performansı ile kısa zamanda takımın gözde yıldız futbolcularından biri haline gelmiştir. Maçlarda adına yapılan tezahüratlar ise ona duyulan sempatiyi ve sevgiyi en güzel şekilde gözler önüne seriyor. Demba Ba'yı yakından tanımak isteyenler özel yaşamını ve futbol serüvenini merak ederek araştırıyor.

Demba Ba nereli?

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında ilk hat-trick yapan oyuncusu olan Demba Ba'nın nereli olduğu, bir başka deyişle memleketi hem futbola gönül verenler hem de hayranları tarafından merak uyandırıyor. Demba Ba, Fransa'nın başkenti Paris'in yaklaşık olarak 10 km güneybatısında bulunan Sevr semtinde dünyaya gelmiştir. Fransa'da doğmuş olmasına rağmen Demba Ba, Senegalli bir futbolcudur. 2007 yılından beri Senegal Milli Takımının da değerli oyuncularından biridir.

Demba Ba kaç yaşında?

Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giyme gururunu yaşayan Demba Ba, 25 Mayıs 1985 tarihinde dünyaya gelmiştir. Günümüzde 36 yaşında olan profesyonel futbolcu, Sevr'de yedi çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olarak doğmuştur. Demba Ba'nın çocukluğu ve gençliği Saint Valery En Caux, Seine Maritime'de geçmiştir. Demba Ba, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

Demba Ba Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Demba Ba, 14 yaşında, 1999 senesinde futbol eğitimine başlamıştır. Hayali İngiltere takımlarında oynamak olduğu için sonraki yıllarda onlarla çeşitli görüşmeler gerçekleştirmiştir. Bu konuda amacına ulaşamayınca 2005 yılında Fransa Üçüncü Ligi ekipleri arasında yer alan Rouen ile bir yıllık anlaşma imzalamış ve böylelikle Fransa'da profesyonel futbol kariyerine adım atmıştır. Demba Ba'nın Süper Lig'de hangi takımlarda oynadığı hususu da merak edilen bir diğer konudur. 16 Temmuz 2014 yılında Beşiktaş'a dört yıllığına 6 milyon Euro'ya transfer olmuştur. Beşiktaş takımında 9 numaralı formayı giyen yıldız futbolcu, 6 Ağustos 2014'te İstanbul'da oynanan Feyenoord maçında üç gol atarak Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki ilk hat-trick yapan futbolcusu unvanını kazanmıştır. Demba Ba, 2014-2015 sezonunda 8 maçta 8 gol kaydetmiştir. Beşiktaş takımında oynadığı 44 maçta 27 gol atarak en çok gol atan yabancı futbolcu olması da kariyerinde önemli bir başarıdır.

2015 sezonunda 13 milyon Euro ile Çin'e transfer olmuştur. 31 Ocak 2017 tarihinde ise Beşiktaş'a kiralık olarak gelmiştir. Sonraki dönemlerde Demba Ba önce Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile sözleşme imzalamıştır.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Demba Ba, 2013-2014 sezonunda Chelsea'de top oynamıştır. Süper Lig'in gözde takımlarından Beşiktaş'a tranfer edilen Demba Ba, 16 Temmuz 2014 yılında Türkiye'ye gelmiştir. Transferi o dönem çok konuşulan Demba Ba, 22.01.2019 yılında ise eski takımı Shanghai Shenhua takımından Medipol Başakşehir takımına transfer olmuştur. Medipol Başakşehir takımı ile yeni bir anlaşma imzalayarak futbol yaşantısında yeni bir sayfa açmıştır.

2021'de hangi takımda oynuyor?

Başarılı ve yetenekli yıldız Demba Ba, 22 Ocak 2019 tarihinde Medipol Başakşehir'in profesyonel oyuncu kadrosuna katılmıştır. Medipol Başakşehir kulübünün başarısı için ter döken ve yeteneklerini sergileyen ünlü futbolcu, aynı zamanda Senegal milli takımında da forma giymektedir. Demba Ba'nın Medipol Başakşehir ile sözleşmesinin bitim tarihi ise 30 Haziran 2021'dir.

Demba Ba'nın transfer rekoru

Demba Ba, kendisinden önce 7.6 milyon Euro'ya Lyon'a transfer olan John Carew'e ait transfer rekorunu 13 milyon Euro'ya Çin'e transfer olarak kırmıştır. Bu rekor basında da geniş yankı uyandırmıştır. Yaptığı transferlere harcadığı paralar ile gözler üzerine çevrilen ve yakından takip edilen Süper Lig'in gözde takımlarından Medipol Başakşehir kadrosuna kattığı Demba Ba için ilgi gören bir imza töreni düzenlemiştir.

Demba Ba'nın oynadığı mevki nedir?

1.89 cm boyunda olan futbolcu Demba Ba'nın oynağı mevki bakımından santrafordur. Yetenekli sağ ayak oyuncularından biri olarak öne çıkmaktadır. Bununla beraber görev üstlendiği mevkiler incelendiğinde yan mevki olarak sağ kanat ve sol kanatta futbol oynamaktadır.