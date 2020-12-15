Demba Ba, Coltescu ile konuştu!

PSG-Başakşehir maçında Webo’nun tepki gösterip soyunma odasına gitmesinin ardından 4. hakem Coltescu’ya “Neden siyah diyorsun. Neden ‘Şu adam’ demiyorsun da ‘Siyah olan...’ diyorsun” diye tepki gösteren Demba Ba, vatandaşı Ousmane N’Doye sayesinde Rumen hakemle iletişime geçti. Romanya basınından Sport.ro ve PRO TV’ye konuşan Ousmane N’Doye, ikiliyi telefonda görüştürdüğünü söyledi ve “Demba Ba, Coltescu’yu ırkçılıkla suçlamadı ama ‘Siyah’ demesinin de doğru olmadığını belirtti.” İkisi konuştuktan sonra beni de aradılar ve bana teşekkür ettiler. Birbirlerinin iyi insanlar olduklarını belirttiler. Ben Romanya’da zaten ırkçılık görmedim” şeklinde konuştu.



