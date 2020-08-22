Dejan Lovren: Ramos’a bilerek vurdum

Geride bıraktığımız sezonun ardından Liverpool’dan, Zenit’e transfer olan Dejan Lovren, ülkesi Hırvatistan formasıyla İspanya’ya karşı 2018’de oynadıkları maçta rakibin stoperi Sergio Ramos’a bilerek dirsek attığını itiraf etti. Lovren, o yılki Şampiyonlar Ligi finalinde Ramos’un, Real Madrid formasıyla 3-1 kazandıkları mücadelede takım arkadaşı Muhammed Salah’ı bilerek sakatladığını ifade ederek, “Milli maç öncesi ona ağzının payını vermek için doğru zaman olduğunu düşündüm. Faulü de bilerek yaptım ve ardından kızgın şekilde bana bakan Ramos’a, ‘Şimdi durum 1-1 oldu’ dedim. Sonra da araya Luka Modric girdi ve ikimizi sakinleştirdi” ifadelerini kullandı



