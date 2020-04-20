Değişen Newcastle'ın ilk hamlesi Arturo Vidal

Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma devredilmesi sadece resmiyete kalan Newcastle United, transfer piyasasındaki ilk hamlesini Arturo Vidal ile gerçekleştirebilir.

20 Nisan 2020, Pazartesi 17:30 Son Güncelleme:
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Değişen Newcastle'ın ilk hamlesi Arturo Vidal

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman destekli bir konsorsiyuma devredilmesi sadece resmi prosedürlerin tamamlanmasına kalmış durumda. 

Newcastle'ın yeni sahiplerinin şimdiden yaz transfer dönemi için 200 milyon Pound'luk bir bütçe ayırdıkları belirtiliyor. 

Mundo Deportivo'ya göre teknik direktör olarak Massimiliano Allegri'nin adı geçtiği Newcastle, İtalyan hoca ile birlikte Arturo Vidal'i de takıma katmak istiyor. 

Yaz döneminde Barcelona'dan ayrılması beklenen Vidal için Inter ve Manchester United'ın da devrede olduğu belirtiliyor. 

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