İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman destekli bir konsorsiyuma devredilmesi sadece resmi prosedürlerin tamamlanmasına kalmış durumda.

Newcastle'ın yeni sahiplerinin şimdiden yaz transfer dönemi için 200 milyon Pound'luk bir bütçe ayırdıkları belirtiliyor.

Mundo Deportivo'ya göre teknik direktör olarak Massimiliano Allegri'nin adı geçtiği Newcastle, İtalyan hoca ile birlikte Arturo Vidal'i de takıma katmak istiyor.

Yaz döneminde Barcelona'dan ayrılması beklenen Vidal için Inter ve Manchester United'ın da devrede olduğu belirtiliyor.