Davis Cup Dünya Grubu 2’de maç programı belli oldu

Enka Spor Kulübü’nde 18-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Davis Cup Dünya Grubu 2 karşılaşmalarının maç programı belli oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, kura çekimi törenine TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Letonya Tenis Birliği Başkanı Juris Savickis, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, turnuva başhakemi Mihaela Testiban ile her iki takımın oyuncuları ve kaptanları katıldı.

Kura çekimini başhakem Mihaela Testiban gerçekleştirdi. Kura çekimi sonucunda ilk gün saat 11.00’de başlayacak müsabakalarda teklerde Altuğ Çelikbilek ile Robert Strombachs ardından ise Cem İlkel ile Ernests Gulbis karşı karşıya gelecek. Yarın yapılacak açılış seremonisi saat 10.45’te başlayacak.

İkinci gün ise saat 11.00’de başlayacak maçlarda çiftlerde Yankı Erel-Ergi Kırkın ikilisi ile Ernests Gulbis-Robert Strombachs çifti mücadele edecek. Bu maçın ardından başlayacak tekler maçlarında Altuğ Çelikbilek ile Ernests Gulbis ve Cem İlkel ile Robert Strombachs karşılaşacak.

Milli takımımızın kaptanlığını Marsel İlhan üstlenirken, antrenörlüğünü Bora Gerçeker yapıyor.