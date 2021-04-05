Premier Lig'de ilk 4 şansını mucizelere bırakan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma adına UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isteyen Arsenal'e tecrübeli defans oyuncusu David Luiz'den kötü haber geldi.

Dizin operasyon geçiren Brezilyalı savunmacının en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Buna göre 33 yaşındaki futbolcu, Slavia Prag ile Avrupa Ligi çeyrek finalinde oynanacak maçta forma giyemeyecek. Luiz'in tur atlanması halinde yarı finali de kaçırabileceği konuşuluyor.

Yıldız futbolcunun sağluk durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Arsenal sözcüsü, "David Luiz'e Pazar sabahı sağ dizine küçük bir operasyon uygulandı. Operasyon başarılı oldu ve David şimdi evde rehabilitasyon için geri döndü. Önümüzdeki günlerde eğitim merkezindeki sağlık ekibimiz ile günlük destek ve iyileşmeye dönebilecek. Önümüzdeki haftalarda tam hazır olması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

David Luiz Premier Lig'de bu sezon Arsenal ile 19 maçta 1 gol attı.