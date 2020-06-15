David Domgjoni Kosova Milli Takımı yolunda

Devre arası 1. Lig ekibi Menemespor'a transfer olan 23 yaşındaki Kosovalı futbolcu David Domgjoni gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Pandemi öncesi çıktığı 8 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan 1.90 boyundaki stoper kısa süre içinde Süper Lig ekiplerinin radarına girdi.

2022'ye kadar sözleşmesi var!

KF Laçi takımında devre arasında 50 bin Euro karşığında Menemenspor'a transfer olan Domgjoni'nin kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kosova Milli Takım'ı istiyor

Arnavutluk alt yaş gruplarında milli olsa da Kosova Milli Takım yetkilileri tarafından yakından takip edilen Domgjoni'nin ilk milli takım kampında Kosova'dan davet alması bekleniyor.

Süper Lig takımları peşinde!

Fizik olarak A Milli Takım'ın yıldızı Merih Demiral'a benzeyen 23 yaşındaki stoper için Süper Lig takımları da devrede. Sezonun ilk yarısında KF Laçi formasıyla 20 maça çıkan genç oyuncu aynı zamanda 2 UEFA Avrupa Ligi maçında da sahne almıştı...



