Datome: Tek eksiğim milli takımla madalya kazanmak

Ülkemizde Fenerbahçe’de forma giyen İtalyan oyuncu Luigi Datome, FIBA’nın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında tek eksiğinin İtalyan Milli Takımıyla madalya kazanmak olduğunu belirtti.

FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin bir penceresinde İtalya Milli Takımının formasını giymiş olan Datome, milli formayı giymiş ve tekrar giyecek olmaktan mutluluk duyacağını belirtmişti.

FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası’nda Angola, Filipinler ve Sırbistan ile birlikte D Grubu’nda mücadele edecek İtalya Milli Takımı oyuncusu, “Daha önce NBA ve Euroleague’de oynadım. Tek eksiğim milli takımla madalya kazanmak. Bu başarması zor bir hedef olarak görünüyor, ama oynayabildiğim sürece bunu kovalayacağım” dedi. Çin’in Shenzhen kentinde yapılan Dünya Kupası kura çekimi sonuçları hakkında da konuşan Datome, “Bizim için daha kötü olabilirdi. Kupada ilerlemek için, eğer doğru anladıysam, İspanya ve /veya Sırbistan’ı yenmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kura eşleşmesini değerlendiren İtalya Milli Takımı Başantrenörü Meo Sacchetti ise, “Şikayet edemeyiz. Zor gruplar var ve diğerleri ise az. Sırbistan en donanımlı takımdı ancak bu şekilde Kanada ile eşleşmedik. Kazanmamız ve bir sonraki tura çıkmamız lazım. Ondan sonrasına bakacağız” açıklamalarında bulundu.