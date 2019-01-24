Darüşşafaka’dan Okunsky için başsağlığı mesajı

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, kanser nedeniyle 47 yaşında hayatını kaybeden Ukraynalı eski oyuncusu Alexander Okunsky için başsağlığı mesajı yayımladı.

24 Ocak 2019, Perşembe 16:48
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Darüşşafaka’dan Okunsky için başsağlığı mesajı

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, kanser nedeniyle 47 yaşında hayatını kaybeden Ukraynalı eski oyuncusu Alexander Okunsky için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeşil-siyahlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pırlanta kalpli ’Saşa’yı kaybettik! 1998-1999 ve 2000-2001 sezonlarında Darüşşafaka forması giyen Okunsky’nin aramızdan ayrıldığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Daçka’nın efsane kadrolarında yer alan eski oyuncumuza Allah’tan rahmet, sevenlerine sabırlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AA

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