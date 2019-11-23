Daniel Sturridge, Galatasaray’ı bekliyor

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Avrupa’da Krasnodar, ligde ise Göztepe ve Alanya maçlarında forma giyemeyen Daniel Sturridge, Ankaragücü maçının da kamp kadrosuna alınmadı.

Son birkaç idmanda takımdan ayrı, bireysel olarak çalışmalarını sürdüren İngiliz süperstarın, Sarı-Lacivertliler karşısında riske edilmemek adına Ankara’ya götürülmediği öğrenildi. Yıldız oyuncunun, gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçına saklandığı belirtildi.

6 eksikle gittiler

Sturridge, hafta içindeki çalışmalarla fizik açığını kapatmak ve Aslan’a karşı 11’de oynamak istiyor. Teknik heyet de böylesine kritik maçta yıldız oyuncusuna oldukça güveniyor.

Öte yandan Sturridge dışında sakatlıkları bulunan Abdurrahim Dursun, Novak, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban ve cezalı Uğurcan Çakır ile Abdulkadir Parmak da kafilede yer almadı.



