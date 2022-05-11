Daniel Hackett: Bursaspor, deplasmanda çok güçlü olduğunu kanıtladı

7DAYS EuroCup'ın finalinde temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor , şampiyonluk adına İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya konuk olacak. Virtus Bologna'nın sezon içinde CSKA Moskova'dan kadrosuna kattığı yıldızlardan Daniel Hackett, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.





Bursaspor'un finale gelirken sergilediği deplasman performansına dikkat çeken Hackett, "Finalde oynayacağım için çok heyecanlıyorum. Açıkçası bir kupa için oynuyoruz ve kulüp olarak 30 dakika mücadele ederek burada olma şansıyla bu işi başarmaya çalışmak istiyoruz. Önümüzde zorlu bir rakip var. Bursaspor, deplasmanda çok güçlü olduğunu kanıtlamış çok yetenekli bir takım. Gerçek bir kapışma olacak. Uygulamalar ve küçük detaylar önem taşıyacak. Önceliğimiz oyuna nasıl girdiğimiz ve tabii ki oyun planımız ile alakalı olacak. Günün sonunda ise bu basketbol . Tecrübemize, yeteneğimize, yapabileceğimiz iyi ve olumlu şeylere güvenmek zorundayız. Bunları sahaya yansıtabiliriz. Güvenmemiz gereken şey bu" dedi.



