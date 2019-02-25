Daniel Amokachi'den Ayew ve Moses'a mesaj: Üzgünüm!

Beşiktaş'ın efsane isimleri arasında yer alan Daniel Amokachi, siyah beyazlıların bu akşam konuk edeceği Fenerbahçe maçı hakkında konuştu. Amokachi, sarı lacivertlilerde forma giyen Ayew ve Moses'e mesaj gönderdi.

25 Şubat 2019, Pazartesi 10:24
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Daniel Amokachi'den Ayew ve Moses'a mesaj: Üzgünüm!

Beşiktaş'ta 96-99 sezonları arasında forma giyen Nijeryalı forvet Daniel Amokachi, bu akşam Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkında beINSPORTS'a konuştu. 

Amokachi, Fenerbahçe'de forma giyen Afrikalı futbolcular Moses ve Ayew için de flaş ifadeler kullandı:

Herkese merhaba, ben Daniel Amokachi... Nam-ı diğer Karaboğa... Bildiğiniz üzere bu pazartesi sıkı bir Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi oynanacak. Kardeşlerim Ayew ve Moses Fenerbahçe adına oynuyor fakat üzgünüm çocuklar. Beşiktaş kazanacak çünkü biz kartalız. 

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