Beşiktaş'ta 96-99 sezonları arasında forma giyen Nijeryalı forvet Daniel Amokachi, bu akşam Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkında beINSPORTS'a konuştu.

Amokachi, Fenerbahçe'de forma giyen Afrikalı futbolcular Moses ve Ayew için de flaş ifadeler kullandı:

Herkese merhaba, ben Daniel Amokachi... Nam-ı diğer Karaboğa... Bildiğiniz üzere bu pazartesi sıkı bir Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi oynanacak. Kardeşlerim Ayew ve Moses Fenerbahçe adına oynuyor fakat üzgünüm çocuklar. Beşiktaş kazanacak çünkü biz kartalız.