Dallas, Kobe Bryant’ın Anısına 24 Numarayı Emekli Edecek!

Dünya, Kobe Bryant ve kızı Gigi’nin dün gece helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetmesinin yasını yaşıyor.

Dün geceden beri birçok kişi açıklamalarıyla ve tavırlarıyla efsane ismi anarken bir anlamlı hareket de Dallas Mavericks‘ten geldi.

Dallas’ın sahibi Mark Cuban, dün gece yaptığı açıklamayla Dallas’ın Kobe Bryant’ın efsane forma numarası 24 numarayı emekli edeceğini ve bir daha kimsenin bu forma numarasını giymeyeceğini duyurdu.

Yıllar boyunca Kobe’li Lakers ile Dallas Mavericks, playoff’ta karşı karşıya gelmişti.

Utah Jazz‘ın yıldızı Donovan Mitchell ve Miami Heat‘in çaylağı Tyler Herro da dün gece kişisel twitter adresinden bütün NBA ekiplerine Kobe’nin forma numaralarını emekli etmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Eurohoops