Siyah Beyazlılar'ın dün akşam Vodafone Park'ta Göztepe'yi ağırladığı karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Adriano, sakatlığı sebebiyle mücadelenin 10. dakikasında yerde kaldı. Brezilyalı futbolcunun beklenmeyen sakatlığına hazırlıksız yakalanan Beşiktaş teknik ekibi, Caner Erkin’in de ağrıları sebebiyle kadroda olmamasından dolayı durumu bir süre değerlendirdi. Adriano’nun kenara gelmesinin ardından bu anlarda yaklaşık 1 dakika takım, sahada 10 kişi kaldı. Şenol Güneş ile yardımcı hocalar Guti Hernandez ve Şeref Çiçek, konuyu bir süre değerlendirip oyuna Necip Uysal’ı soktu.

33 dakika sahada kaldı

Tecrübeli futbolcunun oyuna girmesinin ardından Beşiktaş’ın stoper hattı Vida-Necip oldu. Karşılaşmaya stoperde başlayan Gary Medel, bu değişikliğin ardından sol beke geçti. İlk yarısı 0-0 sona eren maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş, ikinci yarıya sürpriz bir değişiklikle başladı. 12. dakikada oyuna giren Necip, ikinci yarı öncesi kenara alındı. Deneyimli ismin yerine Jeremain Lens oyuna girdi. Necip’in önce sahaya sürülüp ardından 33 dakika sonra oyundan alınması soru işaretleri yaratırken gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. 28 yaşındaki ismin sakatlık sebebiyle kenara alındığı öğrenildi.

Mini yorum / Gökmen Özcan

Caner'e Uf’ olmuş!

A Milli Takım ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ay-Yıldızlılar’ın Arnavutluk ve Moldova’yla oynayacağı maçların kadrosuna son haftaların formda ismi Caner Erkin’i dahil etmemişti. Tecrübeli futbolcunun yakın çevresinden gelen bilgilere göre, bu durum oyuncu cephesinde rahatsızlık yaratmış. Maç öncesi yapılan idmanlarda yer alan ve sakatlığıyla ilgili bir duyuru yapılmayan başarılı sol bekin, Beşiktaş’ın dün akşamki Göztepe mücadelesinin kadrosundan son anda ‘sakatlığı’ sebebiyle çıkarılması; Caner’in, Güneş’e Milli Takım seçimleri yüzünden tepki göstermesine bağlandı. Kulüpten aldığımız bilgilerin de ışığında Caner’e ‘Uf’ olmuş ve ondan oynamamış!