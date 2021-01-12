Otomobil sınıfında birinciliği, Toyota Gazoo takımından Katarlı Nasser Al-Attiyah (2 saat, 56 dakika, 56 saniye) elde etti. Motosiklet kategorisinde ise Monster Energy Honda takımından Şilili Jose Ignacio Cornejo Florimo, (3 saat, 8 dakika, 40 saniye bu etabı kazanan isim oldu. Otomobil genel klasmanında Peterhansel, 2011, 2015 ve 2019 yılları şampiyonu Nasser Al-Attiyah’ın 4 dakika 50 saniye önünde liderliğini sürdürdü. Motosiklette ise Şilili Florimo, genel klasmanda da Avustralyalı Price’ın 1 dakika 6 saniye önünde zirvede yer aldı. 12 etaplık Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta tamamlanacak.