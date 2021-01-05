Dakar Rallisi’nde üçüncü gün etabı tamamlandı

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 43. kez motor sporları tutkunlarını bir araya getiriyor. Sporcuların 13 gün boyunca yaklaşık 7 bin 600 kilometre yol kat edeceği Dakar Rallisi’nin üçüncü günü de geride kaldı. Wadi Ad-Dawasir’de geçilen 629 kilometrelik üçüncü günde de birincilik Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah’ın oldu. Al-Attiyah’ın üst üste ikinci zaferine ulaştığı Dakar Rallisi’nde güne genel klasman lideri olarak başlayan Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel de koltuğunu korudu.

Zorlu üçüncü günde otomobil kategorisinde Nasser Al-Attiyah, bitiş çizgisine 3 saat 17 dakika ve 39 saniyelik derecesiyle ulaştı. Etapta üçüncülük ise bir diğer Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel’in oldu. Güne genel klasman lideri olarak başlayan Peterhansel, rakibinin 4 dakika 5 saniye gerisinde bitiş çizgisine geldi ve liderliğini korudu.

Toby Price’tan ikinci zafer

Dakar Rallisi’nin 3. gününde motosiklet kategorisinde de Red Bull ilk sırada yer aldı. İlk gün bitiş çizgisine ilk sırada gelen Red Bull sporcusu Toby Price, Wadi Ad-Dawasir’de de birinciliği elde etti. Red Bull KTM Takımı’nın başarılı sürücüsü, 3 saat 33 dakika 23 saniye ile etapta birinciliği elde etti.

Kamaz üçüncü gün de zirvede

Kamyon kategorisinde Kamaz Master’ın liderliği de devam etti. İlk iki günü ilk sırada tamamlayan Sotnikov’un pilotluğundaki Kamaz Master, 3. günde de genel klasman liderliğini sürdürdü.

12 etaptan oluşan 13 günlük yolculuğun ardından 15 Ocak 2021’de sona erecek Dakar Rallisi’nde dördüncü gün Wadi Ad-Dawasir ile Riyad arasında koşulacak. Dakar’ın en uzun etabı olan dördüncü günde pilotlar 813 kilometrelik parkuru geride bırakacaklar.